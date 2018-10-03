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8:30, 3 октября 2018 495
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ЦСКА обыграл мадридский «Реал» в матче Лиги чемпионов. Обзор

ЦСКА обыграл мадридский «Реал» в матче Лиги чемпионов. Обзор

Московский ЦСКА обыграл мадридский «Реал» в матче Лиги чемпионов. Встреча прошла 2 октября в «Лужниках» и завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол уже на второй минуте забил Никола Влашич, воспользовавшийся ошибкой соперников. После этого команды создали несколько моментов, но забитых мячей болельщики так и не увидели.

Кроме того, в компенсированное ко второму тайму время вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, который недавно объявил о завершении карьеры в сборной России, получил две желтые карточки и был удален с поля.

«Армейцы» возглавили турнирную таблицу группы G с четырьмя набранными очками, «Реал» оказался на второй позиции, получив три балла. Третье и четвертое место занимают «Рома» и «Виктория Пльзень» соответственно.

Следующий матч в Лиге чемпионов ЦСКА проведет на выезде против итальянской «Ромы» 23 октября.


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