Во вторник на трех улицах Рязани отключат холодную воду

Во вторник, 30 октября, на трех улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом
С 9:30 до 16:00 из-за ремонта воды не будет по адресам:
- улица Загородная, дома №№12, 8, 4, 2, 4а;
- улица Полиграфистов, дом №7;
- улица Попова, дом №55.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Во вторник, 30 октября, на трех улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом
С 9:30 до 16:00 из-за ремонта воды не будет по адресам:
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВо «Внуково» самолет не мог приземлиться из-за бегающей собаки
|
cледующая новость →На месте крушения самолета в Индонезии нашли взорвавшийся топливный бак
Редакция RZN.info решила оценить, как удалось реализовать проект изменения главной площади города.