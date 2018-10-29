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15:20, 29 октября 2018 2 587
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Во вторник на трех улицах Рязани отключат холодную воду

Во вторник на трех улицах Рязани отключат холодную воду

Фото: Pixabay.com

Во вторник, 30 октября, на трех улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт администрации города.

С 9:30 до 16:00 из-за ремонта воды не будет по адресам:

  • улица Загородная, дома №№12, 8, 4, 2, 4а;
  • улица Полиграфистов, дом №7;
  • улица Попова, дом №55.

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