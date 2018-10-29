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11:59, 29 октября 2018 529
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В Сасове загорелся дом, пока его хозяйка мылась в бане

В Сасове загорелся дом, пока его хозяйка мылась в бане

Фото: Издательство «Пресса»

Вечером в воскресенье, 28 октября, на улице Ломоносова в Сасове горел жилой дом. Пожар начался в 21:32, когда хозяйка дома мылась в бане, пишет издательство «Пресса».

Вернувшись, 53-летняя женщина увидела огонь. Соседи вызвали пожарных, приехали три расчета.

По словам местных жителей, хозяйка одна занималась ремонтом. Недавно она поставила новый забор и собиралась поменять окна на пластиковые. Ее сын, проживающий в микрорайоне, строил у дома гараж.

На пожаре никто из людей не пострадал. Причину возгорания устанавливают.


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