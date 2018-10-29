В Сасове загорелся дом, пока его хозяйка мылась в бане

Вечером в воскресенье, 28 октября, на улице Ломоносова в Сасове горел жилой дом. Пожар начался в 21:32, когда хозяйка дома мылась в бане, пишет издательство «
Вернувшись, 53-летняя женщина увидела огонь. Соседи вызвали пожарных, приехали три расчета.
По словам местных жителей, хозяйка одна занималась ремонтом. Недавно она поставила новый забор и собиралась поменять окна на пластиковые. Ее сын, проживающий в микрорайоне, строил у дома гараж.
На пожаре никто из людей не пострадал. Причину возгорания устанавливают.