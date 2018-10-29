Полиция рассказала подробности ДТП с шестимесячным ребенком в Рязанской области

В Рязанской области в ДТП с шестимесячным ребенком пострадали трое. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в субботу, 27 октября, примерно в 11:20 на 213 километре трассы Москва-Касимов в Клепиковском районе. По предварительной информации, 40-летняя жительница Московской области, управляя автомобилем Toyota Auris, не справилась с управлением, зацепила обочину и улетела в кювет. При падении автомобиль опрокинулся.
В ДТП пострадали москвичка, находившаяся за рулем, 20-летняя пассажирка и шестимесячный ребенок.
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