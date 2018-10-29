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10:08, 29 октября 2018 2 549
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Полиция рассказала подробности ДТП с шестимесячным ребенком в Рязанской области 1

Полиция рассказала подробности ДТП с шестимесячным ребенком в Рязанской области

В Рязанской области в ДТП с шестимесячным ребенком пострадали трое. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в субботу, 27 октября, примерно в 11:20 на 213 километре трассы Москва-Касимов в Клепиковском районе. По предварительной информации, 40-летняя жительница Московской области, управляя автомобилем Toyota Auris, не справилась с управлением, зацепила обочину и улетела в кювет. При падении автомобиль опрокинулся.

В ДТП пострадали москвичка, находившаяся за рулем, 20-летняя пассажирка и шестимесячный ребенок.

Ранее в соцсетях появилась информация, что последний находится в тяжелом состоянии. В пресс-службе отметили, что все, находившиеся в автомобиле, получили телесные повреждения, но госпитализация им не потребовалась.


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