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14:08, 29 октября 2018 1 225
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В Пронске за ночь вытащили из земли 12 дорожных знаков 2

В Пронске за ночь вытащили из земли 12 дорожных знаков

Фото: Издательство «Пресса»

В Пронске за ночь вытащили из земли 12 дорожных знаков. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Хулиганы «вырвали» знаки от автостанции до перекрестка рядом с кладбищем. Несколько лет назад в поселке был похожий случай: тогда вандалы прошли от поста ГАИ до детского сада.

«Один знак с установкой обходится бюджету в три тысячи рублей, — отметил глава администрации Пронска Виктор Радько. — К сожалению, в прошлый раз хулиганы так и не были найдены и наказаны. Очень жаль, что в райцентре нет пункта полиции, а его здание ныне пустует. Вот молодежь и резвится по ночам так бессовестно и безнаказанно».


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