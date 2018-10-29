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11:04, 29 октября 2018 2 090
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В Новомичуринске сломали антивандальный тренажер

В Новомичуринске сломали антивандальный тренажер

Фото: Издательство «Пресса»

В Новомичуринске сломали антивандальный тренажер, который городу подарил местный предприниматель. Об этом пишет ИД «Пресса».

Спортинвентарь установили полгода назад. Тогда на площадке для воркаута в парке на проспекте Смирягина установили пять новых тренажеров.

Пока неизвестно, когда сломали тренажер.

«Мы, конечно, отремонтируем этот агрегат, предназначенный для шагания, и уже приступили к ремонту, — прокомментировал директор ФОКа «Дельфин» Артемий Скрипченко. — Но как обидно, что некоторые из горожан живут по принципу «сила есть, ума не надо».


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1 неделя назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 7

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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