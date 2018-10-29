В Новомичуринске сломали антивандальный тренажер, который городу подарил местный предприниматель. Об этом пишет ИД «
Спортинвентарь установили полгода назад. Тогда на площадке для воркаута в парке на проспекте Смирягина установили пять новых тренажеров.
Пока неизвестно, когда сломали тренажер.
«Мы, конечно, отремонтируем этот агрегат, предназначенный для шагания, и уже приступили к ремонту, — прокомментировал директор ФОКа «Дельфин» Артемий Скрипченко. — Но как обидно, что некоторые из горожан живут по принципу «сила есть, ума не надо».