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12:51, 29 октября 2018 621
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У отсидевшего за кражу касимовца украли все заработанные в тюрьме деньги 1

У отсидевшего за кражу касимовца украли все заработанные в тюрьме деньги

У отсидевшего за кражу касимовца украли все заработанные в тюрьме деньги. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 50-летний мужчина, который рассказал, что его обокрали. Недавно он освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за кражу, при этом сумел скопить из зарплаты немного денег.

Немного средств пострадавший решил потратить на то, чтобы отметить возвращение на волю, а компанию ему составил 19-летний незнакомец.

Пьяный касимовец заснул, а когда проснулся, то не нашел в кармане 16 тысяч рублей и мобильника.

Стражи порядка задержали похитителя и забрали у него часть краденого.

Злоумышленнику грозит до пяти лет колонии.


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