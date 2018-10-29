«Сбербанк» провел экскурсию для воспитанников рязанского детского сада

В пятницу, 26 октября, рязанский офис «Сбербанка» на улице Сельских строителей посетили с экскурсией воспитанники детского сада №135. В рамках проекта «Маленькими шагами в большой мир экономики» сотрудники банка рассказали им о работе отделения, устройстве банкомата, банковских профессиях, электронной очереди и ее работе.

В экскурсии поучаствовали 23 ребенка в возрасте от шести лет. Заместитель заведующей по воспитательно-методической работе Нина Яковлева рассказала, что программу «Маленькими шагами в большой мир экономики» разработал педагогический коллектив детского сада для повышения финансовой грамотности у детей.

«Ребята невольно становятся участниками экономического воспитания: с экранов телевизоров много говорят о финансовой грамотности населения, дома они слышат, что надо зарабатывать деньги, накопить на поездку куда-то, — отметила Яковлева. — Конечно, речь идет лишь о началах экономического воспитания, включающих в себя доступные детям знания и некоторые экономически значимые качества личности, берущие свое начало в детстве: бережливость, трудолюбие, экономность. По этой программе мы знакомим детей с тем, что им доступно. Рассказываем, например, что такое человеческие потребности, какие они бывают, знакомим с новыми профессиями».

Программу рассмотрели и приняли на педсовете ДОУ, затем по итогам конкурса инновационных проектов в системе образования города Рязани, инновационный Совет одобрил инициативу его пилотного запуска на базе детского сада №135.

В рамках реализации программы, дети посетили ближайшее отделение «Сбербанка». Руководитель офиса Максим Штоль рассказал им о работе операциониста, кассира и консультанта. В холле он показал детям банкоматы, объяснил, для чего они нужны, показал, как работает электронная очередь.

В дополнение Штоль рассказал воспитанникам детского сада о проекте «Островок безопасности». Согласно которому каждый офис «Сбербанка» — это место, куда потерявшиеся дети могут обратиться за помощью.

Бизнес-партнер по управлению персоналом Лариса Чугунова отметила, что подобная экскурсия для детей прошла в банке впервые. «Сбербанк» обладает уникальной базой знаний и готов ими делиться. Мы считаем, что детей можно и нужно знакомить с деньгами, прививать финансовую грамотность, начиная с 6-7 лет, когда ребенок активно воспринимает все новое", — подчеркнула Чугунова.

«Такие экскурсии будут интересны и детям, и педагогам, а нам помогут разработать новые предложения для наших клиентов. Мы желаем, чтобы этот проект стал действительно значительным шагом навстречу будущему», — добавила она.

В завершении экскурсии сотрудники «Сбербанка» подарили маленьким гостям книги, созданные специально для детей, а воспитанники детсада оставили работникам отделения на память поделки, созданные своими руками.