«Сбербанк» подготовил программу ко Всероссийской неделе сбережений

«Сбербанк» подготовил программу из более чем 150 мероприятий для
Основными темами проекта по повышению уровня финансовой грамотности населения станут:
- личное финансовое планирование;
- личная финансовая безопасность;
- управление кредитной нагрузкой;
- финансовое воспитание;
- пенсионные накопления.
По словам представителей банка, аудитория недели сбережений охватывает практически все возрастные группы. Полезную информацию клиенты «Сбербанка» смогут получить как на различных мероприятиях, так и в онлайн-формате.
" «Сбербанк» постоянно развивает взаимодействие с клиентами, мы заинтересованы в аудитории, которая будет активно пользоваться финансовыми инструментами, высказывать свои пожелания и помогать нам становиться лучше. Мы активно поддерживаем проект Минфина, работая в рамках национальной стратегии повышения финансовой грамотности", — отметила заместитель председателя правления банка Белла Златкис.
В Москве, Владивостоке, Волгограде и Казани при поддержке «Сбербанка» пройдут бесплатные финансовые квесты. Задачей их участников станет решение повседневных финансовых задач.
Школьники и студенты познакомятся с финансовой инфраструктурой своего района, работой МФЦ, ФНС, центров занятости и социального обслуживания, услугами банков и магазинов.
В каждом городе команды побывают в офисах «Сбербанка», где узнают о специальных программах и услугах для молодежи. Специалисты на примере банковских продуктов покажут, как грамотно распорядиться личными финансами, куда обратиться за консультацией, как экономить денежные средства и стоит ли брать кредиты.
7 ноября Agile Home «Сбербанка» проведет экскурсию для незрячих подростков, которые узнают о карьерных перспективах в банке для людей с ограниченными возможностями, прослушают информацию о финансовой грамотности.
Пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» во время недели сбережений будут получать финансовые советы в специальном разделе.
В прошлом году с помощью «Сбербанка» о проекте узнали более 1,5 млн человек, мероприятия с участием его сотрудников прошли в 84 регионах страны.