«Сбербанк» подготовил программу ко Всероссийской неделе сбережений

«Сбербанк» подготовил программу из более чем 150 мероприятий для Всероссийской недели сбережений , которая пройдет с 29 октября по 12 ноября.

Основными темами проекта по повышению уровня финансовой грамотности населения станут:

личное финансовое планирование;

личная финансовая безопасность;

управление кредитной нагрузкой;

финансовое воспитание;

пенсионные накопления.

По словам представителей банка, аудитория недели сбережений охватывает практически все возрастные группы. Полезную информацию клиенты «Сбербанка» смогут получить как на различных мероприятиях, так и в онлайн-формате.

" «Сбербанк» постоянно развивает взаимодействие с клиентами, мы заинтересованы в аудитории, которая будет активно пользоваться финансовыми инструментами, высказывать свои пожелания и помогать нам становиться лучше. Мы активно поддерживаем проект Минфина, работая в рамках национальной стратегии повышения финансовой грамотности", — отметила заместитель председателя правления банка Белла Златкис.

В Москве, Владивостоке, Волгограде и Казани при поддержке «Сбербанка» пройдут бесплатные финансовые квесты. Задачей их участников станет решение повседневных финансовых задач.

Школьники и студенты познакомятся с финансовой инфраструктурой своего района, работой МФЦ, ФНС, центров занятости и социального обслуживания, услугами банков и магазинов.

В каждом городе команды побывают в офисах «Сбербанка», где узнают о специальных программах и услугах для молодежи. Специалисты на примере банковских продуктов покажут, как грамотно распорядиться личными финансами, куда обратиться за консультацией, как экономить денежные средства и стоит ли брать кредиты.

7 ноября Agile Home «Сбербанка» проведет экскурсию для незрячих подростков, которые узнают о карьерных перспективах в банке для людей с ограниченными возможностями, прослушают информацию о финансовой грамотности.

Пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» во время недели сбережений будут получать финансовые советы в специальном разделе.

В прошлом году с помощью «Сбербанка» о проекте узнали более 1,5 млн человек, мероприятия с участием его сотрудников прошли в 84 регионах страны.