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17:07, 29 октября 2018 424

«Сбербанк» подготовил программу ко Всероссийской неделе сбережений

«Сбербанк» подготовил программу ко Всероссийской неделе сбережений

«Сбербанк» подготовил программу из более чем 150 мероприятий для Всероссийской недели сбережений, которая пройдет с 29 октября по 12 ноября.

Основными темами проекта по повышению уровня финансовой грамотности населения станут:

  • личное финансовое планирование;
  • личная финансовая безопасность;
  • управление кредитной нагрузкой;
  • финансовое воспитание;
  • пенсионные накопления.

По словам представителей банка, аудитория недели сбережений охватывает практически все возрастные группы. Полезную информацию клиенты «Сбербанка» смогут получить как на различных мероприятиях, так и в онлайн-формате.

" «Сбербанк» постоянно развивает взаимодействие с клиентами, мы заинтересованы в аудитории, которая будет активно пользоваться финансовыми инструментами, высказывать свои пожелания и помогать нам становиться лучше. Мы активно поддерживаем проект Минфина, работая в рамках национальной стратегии повышения финансовой грамотности", — отметила заместитель председателя правления банка Белла Златкис.

В Москве, Владивостоке, Волгограде и Казани при поддержке «Сбербанка» пройдут бесплатные финансовые квесты. Задачей их участников станет решение повседневных финансовых задач.

Школьники и студенты познакомятся с финансовой инфраструктурой своего района, работой МФЦ, ФНС, центров занятости и социального обслуживания, услугами банков и магазинов.

В каждом городе команды побывают в офисах «Сбербанка», где узнают о специальных программах и услугах для молодежи. Специалисты на примере банковских продуктов покажут, как грамотно распорядиться личными финансами, куда обратиться за консультацией, как экономить денежные средства и стоит ли брать кредиты.

7 ноября Agile Home «Сбербанка» проведет экскурсию для незрячих подростков, которые узнают о карьерных перспективах в банке для людей с ограниченными возможностями, прослушают информацию о финансовой грамотности.

Пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» во время недели сбережений будут получать финансовые советы в специальном разделе.

В прошлом году с помощью «Сбербанка» о проекте узнали более 1,5 млн человек, мероприятия с участием его сотрудников прошли в 84 регионах страны.


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1 неделя назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 7

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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