Рязанских предпринимателей пригласили на семинар по защите интеллектуальной собственности

Центр поддержки предпринимательства Рязанской области приглашает на семинар по защите интеллектуальной собственности. Встреча пройдет 31 октября в конгресс-отеле «Амакс».
«В последние годы все больше стало судебных споров по вопросам интеллектуальной собственности. Недобросовестные конкуренты нагло копируют или вовсе воруют идеи, технологии, секреты производства. Хотите защитить свою интеллектуальную собственность? Приходите на новый семинар!» — обратились организаторы к предпринимателям.
Спикерами семинара станут директор рязанского ЦНТИ Людмила Коломийцева, начальник отдела рязанского ЦНТИ Наталья Иванюк, руководитель патентной группы АО «Рязанский радиозавод» Светлана Устинкина.
Темы, которые они затронут:
- Базовые понятия: результаты интеллектуальной деятельности (РИД), объекты интеллектуальной собственности (ОИС). Российское законодательство в сфере интеллектуальной собственности (ИС).
- Авторское право. Источники, субъекты и объекты авторского права. Понятие смежных прав. Программы для ЭВД и БД как объекты авторских прав.
- Патентное право. Изобретение и полезная модель как объекты технического творчества. Легитимное определение понятий «изобретение» и «полезная модель».
- Промышленные образцы. Средства индивидуализации товаров и услуг. Товарные знаки и знаки обслуживания. Субъекты и объекты охраны.
Участие в семинаре абсолютно бесплатное, нужно только записаться по
Встреча пройдет с 11:00 до 15:30, регистрация с 10:00 + приветственный кофе. Для участников предусмотрена бесплатная парковка.