Рязанская гордума изменит структуру

В понедельник, 29 октября, рязанские депутаты обсудили новую структуру городской думы. В частности, они предложили объединить несколько комитетов друг с другом и сократить их количество до семи. В настоящее время в гордуме восемь комитетов.
Изменения не затронули комитеты по социальным вопросам, по общественной безопасности и противодействию коррупции. Комитет по бюджету и налогам получит обновленное название — по бюджету и налоговой политике.
Комитет по организации работы, регламенту и депутатской этике перестанет быть самостоятельным. Депутаты предложили объединить его с комитетом по развитию местного самоуправления.
К комитету по экономическому развитию присоединился комитет по муниципальной собственности; комитет по градостроительной деятельности объединили с комитетом по землепользованию.
Комитету по городскому хозяйству депутаты присвоили новую формулировку — по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры.