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13:42, 29 октября 2018 163
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Рязанец охранял технику соседа и сам украл ее

Рязанец охранял технику соседа и сам украл ее

Фото: Pixabay.com

Житель Милославского района охранял технику соседа и сам украл ее. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

44-летний москвич рассказал, что у него из дачи в деревне Горлачевка пропали снегоуборочная машина и мопед. Он за вознаграждение поручил соседу следить за техникой, то тот пропал.

«Полицейские опросили жителей деревни и выяснили, что сосед, который подрядился следить за дачным домом, уже несколько дней злоупотребляет спиртным и не ночует в своем жилище», — рассказали в полиции.

Как оказалось, мужчина пытался продать мопед в соседнем селе. Его задержали.

У злоумышленника изъяли краденое.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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