Рязанец охранял технику соседа и сам украл ее

Житель Милославского района охранял технику соседа и сам украл ее. Об этом
44-летний москвич рассказал, что у него из дачи в деревне Горлачевка пропали снегоуборочная машина и мопед. Он за вознаграждение поручил соседу следить за техникой, то тот пропал.
«Полицейские опросили жителей деревни и выяснили, что сосед, который подрядился следить за дачным домом, уже несколько дней злоупотребляет спиртным и не ночует в своем жилище», — рассказали в полиции.
Как оказалось, мужчина пытался продать мопед в соседнем селе. Его задержали.
У злоумышленника изъяли краденое.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.