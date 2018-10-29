Рязанцы отметят День народного единства в сквере у кремля

Рязанцы отметят День народного единства на трех тематических площадках в сквере у кремля. Об этом
И.о. главы администрации Сергей Карабасов рассказал, что площадки расположат справа от памятника Сергею Есенину (сцена «Фольклор»), у памятной стелы в честь 1812 года («Рязань историческая») и напротив часовни 900-летия Рязани (центральная сцена).
Около памятника поэту горожанам и туристам расскажут о песенных традициях и народном творчестве. Для гостей выступят фольклорные коллективы. Там же будет флешмоб.
У памятной стелы в честь 1812 года можно будет узнать о знаменитых полководцах и героях различных сражений. В программе — выступления рязанских кадетов, десантников РВВДКУ, представителей поисковых клубов и клуба «Рязанский пехотный полк».
На центральной сцене устроят концерт.
В сквере организуют фотозоны с персонажами в национальных костюмах и выставку снимков «Лица людей», а также игровые площадки, мастер-классы уличных танце и бесплатные угощения .
Основные площадки будут работать с 13:30 до 16:00.