Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:24, 29 октября 2018 221
 0    0

Рязанцы отметят День народного единства в сквере у кремля

Рязанцы отметят День народного единства в сквере у кремля

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанцы отметят День народного единства на трех тематических площадках в сквере у кремля. Об этом сообщил сайт администрации города.

И.о. главы администрации Сергей Карабасов рассказал, что площадки расположат справа от памятника Сергею Есенину (сцена «Фольклор»), у памятной стелы в честь 1812 года («Рязань историческая») и напротив часовни 900-летия Рязани (центральная сцена).

Около памятника поэту горожанам и туристам расскажут о песенных традициях и народном творчестве. Для гостей выступят фольклорные коллективы. Там же будет флешмоб.

У памятной стелы в честь 1812 года можно будет узнать о знаменитых полководцах и героях различных сражений. В программе — выступления рязанских кадетов, десантников РВВДКУ, представителей поисковых клубов и клуба «Рязанский пехотный полк».

На центральной сцене устроят концерт.

В сквере организуют фотозоны с персонажами в национальных костюмах и выставку снимков «Лица людей», а также игровые площадки, мастер-классы уличных танце и бесплатные угощения .

Основные площадки будут работать с 13:30 до 16:00.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
21:24, 29 октября 2018
Рязанцы отметят День народного единства в сквере у кремля
12:04, 29 октября 2018
Ко Дню народного единства по Рязани проедет «Читающий троллейбус»
16:41, 26 октября 2018
Куда сходить в выходные? Афиша RZN.info на субботу и воскресенье
17:33, 25 октября 2018
А что в кино? «Только не они», «Несокрушимый» и другие новинки
11:56, 22 октября 2018
Рязанскую область признали регионом с самым интересным грибным фестивалем
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Брошенные реки. Какие рязанские водоемы в будущем могут исчезнуть с географических карт

Брошенные реки. Какие рязанские водоемы в будущем могут исчезнуть с географических карт 2

В Рязани свои воды несут несколько речек, относящихся к Окскому бассейну. Некоторые из них находится либо под угрозой исчезновения, либо рискуют превратиться в грязные канавы.

Популярное
Комментируемое
Новое
7:55, 19 октября 2018 28 373
В Рязани насмерть сбили девушку — соцсети 3
11:38, 26 октября 2018 24 708
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
16:15, 20 октября 2018 22 558
В рязанской школе суп из тарелок сливали не для второй смены — мэрия 6
11:27, 21 октября 2018 22 100
В сети появилось видео момента нападения на керченский колледж 1
10:03, 19 октября 2018 19 395
Погибшая под колесами на Шлаковом девушка переходила дорогу по «зебре». Подробности ДТП 5
Все новости
Форум