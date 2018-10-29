Российским водителям по ошибке списали более пяти миллионов штрафов. Об этом со ссылкой на начальника Госавтоинспекции Михаила Черникова пишет «
По словам Черникова, в Москве произошел сбой из-за «некорректного слияния баз данных» федеральной информационной системы.
«То дом не указали, то квартиру, то фамилию половинчато», — пояснил он.
В результате формирующая постановления программа отпрвляла документы в корзину.
В издании отмечают, что в 2017 году в Москве при помощи камер вынесли 24,6 миллиона штрафов, а в 2016-м — 25,1 миллиона. Значит, речь идет о списании десяти процентов неоформленных нарушений за два года.