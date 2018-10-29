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11:34, 29 октября 2018 1 875
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Российским водителям по ошибке списали более пяти миллионов штрафов — СМИ

Российским водителям по ошибке списали более пяти миллионов штрафов — СМИ

Фото: Pixabay.com

Российским водителям по ошибке списали более пяти миллионов штрафов. Об этом со ссылкой на начальника Госавтоинспекции Михаила Черникова пишет «Коммерсантъ».

По словам Черникова, в Москве произошел сбой из-за «некорректного слияния баз данных» федеральной информационной системы.

«То дом не указали, то квартиру, то фамилию половинчато», — пояснил он.

В результате формирующая постановления программа отпрвляла документы в корзину.

В издании отмечают, что в 2017 году в Москве при помощи камер вынесли 24,6 миллиона штрафов, а в 2016-м — 25,1 миллиона. Значит, речь идет о списании десяти процентов неоформленных нарушений за два года.


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1 неделя назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 7

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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