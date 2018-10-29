РНПК поддержала субботник рязанских школьников, прошедший в парке усадьбы Семенова-Тян-Шанского

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», в очередной раз поддержала рязанских школьников, которые навели порядок в парке усадьбы Петра Семенова-Тян-Шанского в селе Гремячка.
Участниками субботника стали активисты детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» школы №47 и ученики тырновской школы, носящей имя русского путешественника Лаврентия Загоскина.
Волонтеры вырубили мелкую поросль и собрали листву с газона парка, который восстанавливают последние несколько лет: на транспорте от рязанских нефтепереработчиков школьники могут приезжали в Гремячку по несколько раз в год.
После субботника началась конференция, посвященная судьбам двух путешественников — Семенова-Тян-Шанского и Загоскина. Школьники озвучили доклады об исследовании их жизни и деятельности, а также обменялись мнениями об возможных встречах путешественников.
АО «РНПК» поддерживает инициативы юных исследователей с 2011 года. При поддержке предприятия уже провели много мероприятий по экологическому воспитанию школьников, сохранению памяти знаменитых земляков.