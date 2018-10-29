На месте крушения самолета в Индонезии нашли взорвавшийся топливный бак

На месте крушения Boeing 737-800 в Индонезии нашли взорвавшийся топливный бак. Об этом передает РИА «
«Топливный бак был обнаружен разбитым и взорванным, он протекает», — заявил собеседник в агентстве по преодолению чрезвычайных ситуаций (Basarnas).
Спасатели не ожидают найти выживших, сообщило
По последним данным, на борту находилось 189 человек. На месте происшествия нашли тела шести погибших.
Эксперты предположили, что катастрофу могло спровоцировать неправильное отображение скорости на приборах из-за закупорки приемников воздушного давления.
На месте происшествия продолжают работать спасатели.
Напомним, самолет
Фото
#LionAir #JT610 TNI AU/ BASARNAS search the survivors. #PrayForJT610 (video from Heli Bolkow TNI AU/Basarnas HR-1519 pilot Letkol Pnb Risdiyanto) pic.twitter.com/lmYytOwCZ3— Kondektur Bus™ (@kondekturbus_) 29 октября 2018 г.