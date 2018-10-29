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14:59, 29 октября 2018 820
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На месте крушения самолета в Индонезии нашли взорвавшийся топливный бак

На месте крушения самолета в Индонезии нашли взорвавшийся топливный бак

На месте крушения Boeing 737-800 в Индонезии нашли взорвавшийся топливный бак. Об этом передает РИА «Новости».

«Топливный бак был обнаружен разбитым и взорванным, он протекает», — заявил собеседник в агентстве по преодолению чрезвычайных ситуаций (Basarnas).

Спасатели не ожидают найти выживших, сообщило Reuters.

По последним данным, на борту находилось 189 человек. На месте происшествия нашли тела шести погибших.

Эксперты предположили, что катастрофу могло спровоцировать неправильное отображение скорости на приборах из-за закупорки приемников воздушного давления.

На месте происшествия продолжают работать спасатели.

Напомним, самолет упал спустя десять минут после взлета.

Фото Kondektur Bus™


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«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 7

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