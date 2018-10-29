Любимов наградил пятьдесят рязанских школьников знаком активиста. Фото

Губернатор Николай Любимов вручил пятидесяти рязанским ученикам знаки отличия «Школьному активисту». Торжественное мероприятие прошло в здании регионального правительства в понедельник, 29 октября.
«С этого дня вы не просто школьники. Вы присоединитесь к первым пятидесяти ребятам, кому присвоены эти знаки. Безусловно, вы их заслужили своей активной гражданской позицией, участием в общественной жизни школы, молодежных проектах региона. Ваш позитивный настрой, стремление сделать как можно больше добрых и полезных дел заслуживает уважения и поддержки, в том числе в виде таких поощрений со стороны власти», — отметил губернатор.
Глава региона выразил уверенность, что школьники будут подавать достойный пример сверстникам.