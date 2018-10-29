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14:16, 29 октября 2018 2 823
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Любимов наградил пятьдесят рязанских школьников знаком активиста. Фото

Любимов наградил пятьдесят рязанских школьников знаком активиста. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Губернатор Николай Любимов вручил пятидесяти рязанским ученикам знаки отличия «Школьному активисту». Торжественное мероприятие прошло в здании регионального правительства в понедельник, 29 октября.

«С этого дня вы не просто школьники. Вы присоединитесь к первым пятидесяти ребятам, кому присвоены эти знаки. Безусловно, вы их заслужили своей активной гражданской позицией, участием в общественной жизни школы, молодежных проектах региона. Ваш позитивный настрой, стремление сделать как можно больше добрых и полезных дел заслуживает уважения и поддержки, в том числе в виде таких поощрений со стороны власти», — отметил губернатор.

Глава региона выразил уверенность, что школьники будут подавать достойный пример сверстникам.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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1 неделя назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 7

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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