Корреспондент НТВ покончил с собой

Корреспондент НТВ Никита Развозжаев покончил с собой. Об этом в понедельник, 29 октября, со ссылкой на телеканал сообщает РИА «Новости».
На своей странице во «ВКонтакте» мужчина попрощался с родными и друзьями.
«Произошло страшное горе. Наш коллега Никита Развозжаев покончил с собой. Все на НТВ глубоко потрясены случившемся. Мы приносим искренние соболезнования родным Никиты. Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось», — рассказали в НТВ.
Развозжаев стал известен год назад после того, как в Парке Горького в день ВДВ его на камеру
Никита Развозжаев родился 22 июля 1993 года в Саратове. Он работал на ГТРК «Саратов», с конца 2016 года — в программе «Чрезвычайное происшествие» на НТВ.