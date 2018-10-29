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12:04, 29 октября 2018 482
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Ко Дню народного единства по Рязани проедет «Читающий троллейбус»

Ко Дню народного единства по Рязани проедет «Читающий троллейбус»

В пятницу, 2 ноября, по Рязани проедет «Читающий троллейбус». Акцию приурочат ко Дню народного единства. Ее организуют областная библиотека имени Горького и РГУ имени Есенина.

Троллейбус маршрута №10 поедет от площади Ленина. Пассажиры послушают стихотворения и рассказы о фольклоре, культуре и традициях. Выступать будут молодые библиотекари, студенты, школьники, актеры театра «Переход» и городские активисты. К ним могут присоединиться все желающие.

Проезд во время акции бесплатный. Она завершится в 14:00.


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