Ко Дню народного единства по Рязани проедет «Читающий троллейбус»

В пятницу, 2 ноября, по Рязани проедет «Читающий троллейбус». Акцию приурочат ко Дню народного единства. Ее организуют областная библиотека имени Горького и РГУ имени Есенина.
Троллейбус маршрута №10 поедет от площади Ленина. Пассажиры послушают стихотворения и рассказы о фольклоре, культуре и традициях. Выступать будут молодые библиотекари, студенты, школьники, актеры театра «Переход» и городские активисты. К ним могут присоединиться все желающие.
Проезд во время акции бесплатный. Она завершится в 14:00.