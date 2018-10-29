Филиал «Рязаньэнерго» объявил о юбилейном конкурсе на знание электробезопасности

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» объявил о межрегиональном конкурсе на знание правил электробезопасности для детей и подростков от 5 до 18 лет «Электрознания и призомания». Онлайн-соревнования проходят с 1 октября 2018 года по 1 марта 2019 года в девяти регионах, в том числе в Рязанской области.

На этот раз организаторы подготовили новые задания и номинации. При этом каждый участник по-прежнему может подать заявку сразу в три номинации и претендовать на три приза одновременно.

В номинации «Эрудиция» конкурсантам предстоит разгадать тематический кроссворд и составить секретную фразу. В номинации «Творчество» — проявить способности по составлению электроребусов, авторских загадок и сочинению стихов на тему электробезопасности.

Лучшие работы не только отметят призами, но и включат в очередной сборник «Тетрадь электрознаний-3», который распространят во время мероприятий по электробезопасности в школах и детских садах, а также передадут в фонды региональных библиотек.

Преподаватели, заинтересовавшие участием в конкурсе наибольшее число своих учеников, станут обладателями наград в номинации «Педагог».

В новой номинации «Классный электропатруль» могут участвовать детские коллективы под руководством учителя, педагога дополнительного образования или воспитателя дошкольного учреждения и представить тематический проект по электробезопасности.

Организаторы предусмотрели призы для победителей всех номинаций в девяти регионах, подарки активистам группы «Электропатруль» «ВКонтакте», а также сувенирные наборы самым первым участникам. Подарки разыграют и среди подписчиков группы «Электропатруль», сделавших репост новости о конкурсе.