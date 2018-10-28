В воскресенье, 28 октября, в Барнауле из-за столкновения двух трамваев пострадали четыре человека. Им не потребовалась госпитализация, передает РИА «
Авария произошла в 15:20 (11:20 по московскому времени) на пересечении улицы Советской армии и Павловского тракта.
Водитель трамвая буксировала неисправный вагон, когда он отцепился и, поехав под уклон, врезался в стоявший на остановке трамвай.
Полицейские проверяют обстоятельства аварии.
Днем 28 октября в Барнауле столкнулись два трамвая, сообщает группа "Инцидент Барнаул". По словам очевидцев, в ДТП пострадали парень и девушка. pic.twitter.com/NpGfxF1j6N— dbolto (@dbolto) 28 октября 2018 г.