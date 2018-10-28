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18:54, 28 октября 2018 91
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В Барнауле из-за столкновения двух трамваев пострадали четыре человека

В Барнауле из-за столкновения двух трамваев пострадали четыре человека

В воскресенье, 28 октября, в Барнауле из-за столкновения двух трамваев пострадали четыре человека. Им не потребовалась госпитализация, передает РИА «Новости».

Авария произошла в 15:20 (11:20 по московскому времени) на пересечении улицы Советской армии и Павловского тракта.

Водитель трамвая буксировала неисправный вагон, когда он отцепился и, поехав под уклон, врезался в стоявший на остановке трамвай.

Полицейские проверяют обстоятельства аварии.


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1 неделя назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 7

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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