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20:29, 28 октября 2018 890
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Николая Караченцова отпоет патриарх Кирилл

Николая Караченцова отпоет патриарх Кирилл

Николая Караченцова отпоет патриарх Кирилл. Чин совершат в понедельник, 29 октября, в московском храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, передает РИА «Новости».

Актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Караченцов умер 26 октября, не дожив дня до 74-летия. В прошлого году у него выявили рак легкого.

Ранее СМИ рассказали о наследстве Николая Караченцова.


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