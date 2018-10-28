Николая Караченцова отпоет патриарх Кирилл. Чин совершат в понедельник, 29 октября, в московском храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, передает РИА «
Актера похоронят на Троекуровском кладбище.
Караченцов
Ранее СМИ
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Николая Караченцова отпоет патриарх Кирилл. Чин совершат в понедельник, 29 октября, в московском храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, передает РИА «
Актера похоронят на Троекуровском кладбище.
Караченцов
Ранее СМИ
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