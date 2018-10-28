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11:54, 28 октября 2018 2 828
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На следующей неделе в Рязанской области похолодает. Прогноз погоды

На следующей неделе в Рязанской области похолодает. Прогноз погоды

В последнюю неделю октября жителей Рязанской области ждет похолодание. Прогноз опубликован на сайте Гидрометентра России.

В ночь на понедельник, 29 октября, в регионе ожидается до нуля градусов, возможен снег. Днем потеплеет до +4 градусов.

В ночь на вторник синоптики также пообещали снег и до -3 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +3 градусов.

Ночью в среду, 31 октября, похолодает до -5 градусов. Днем ожидается солнечная погода, потеплеет о +3 градусов.

Ночью в четверг будет -4 градуса, днем +4 градуса.

К выходным в регион придет потепление. Ночью в пятницу, 2 ноября, ожидается до -1 градуса, днем +7 градусов. В ночь на субботу синоптики пообещали до нуля градусов, днем +7 градусов и дождь.


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1 неделя назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 7

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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