На следующей неделе в Рязанской области похолодает. Прогноз погоды

В последнюю неделю октября жителей Рязанской области ждет похолодание. Прогноз опубликован на
В ночь на понедельник, 29 октября, в регионе ожидается до нуля градусов, возможен снег. Днем потеплеет до +4 градусов.
В ночь на вторник синоптики также пообещали снег и до -3 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +3 градусов.
Ночью в среду, 31 октября, похолодает до -5 градусов. Днем ожидается солнечная погода, потеплеет о +3 градусов.
Ночью в четверг будет -4 градуса, днем +4 градуса.
К выходным в регион придет потепление. Ночью в пятницу, 2 ноября, ожидается до -1 градуса, днем +7 градусов. В ночь на субботу синоптики пообещали до нуля градусов, днем +7 градусов и дождь.