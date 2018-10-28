Любимов поздравил рязанцев с Днем автомобилиста

Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем работников автомобильного транспорта. Поздравление губернатора опубликовано на
Любимов отметил, что в области большое внимание уделяют вопросам развития и модернизации автотранспортной отрасли.
По словам губернатора, совершенствуются системы автомобильных перевозок, работа по обеспечению безопасности, повышению качества услуг, оптимизации маршрутной сети, обновлению подвижного состава, расширению системы ГЛОНАСС.
Глава региона назвал рязанских автомобилистов преданными своему делу специалистами.
«В день профессионального праздника особые слова благодарности ветеранам — наставникам молодежи, внесшим большой вклад в развитие отрасли. Убежден, что честный и ответственный труд работников автотранспортных предприятий региона будет и в дальнейшем способствовать решению важнейших социально-экономических задач, стоящих перед регионом», — сказал Любимов.
Он пожелал всем крепкого здоровья, успехов и благополучия.