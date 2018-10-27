Загоревшийся на Михайловском шоссе частный дом потушили

Частный дом,
По предварительной информации, никто не пострадал.
Сообщение о пожаре в доме по адресу Михайловское шоссе, 102, постуило в 16:31 в субботу, 27 октября.
На место происшествия выезжали 15 человек на пяти машинах.
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Частный дом,
По предварительной информации, никто не пострадал.
Сообщение о пожаре в доме по адресу Михайловское шоссе, 102, постуило в 16:31 в субботу, 27 октября.
На место происшествия выезжали 15 человек на пяти машинах.
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