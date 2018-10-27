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17:10, 27 октября 2018 1 042
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Загоревшийся на Михайловском шоссе частный дом потушили

Загоревшийся на Михайловском шоссе частный дом потушили

Частный дом, загоревшийся на Михайловском шоссе, потушили. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Сообщение о пожаре в доме по адресу Михайловское шоссе, 102, постуило в 16:31 в субботу, 27 октября.

На место происшествия выезжали 15 человек на пяти машинах.


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