В Рязанской области ищут пропавшего 34-летнего мужчину

В Рязанской области ищут пропавшего 34-летнего Николая Райкова. Соответствующее сообщение опубликовали в группе поисково-спасательного отряда «
Отмечается, что мужчина выехал с работы в пятницу, 19 октября, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 175 см, нормальное телосложение, голубые глаза, волосы русые.
Особые приметы: на левой щеке родимое красное пятно.
Был одет: предположительно черная куртка, синие джинсы, черные ботинки, коричневая клетчатая рубашка.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8-800—700-54-52 или 112.