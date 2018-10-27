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12:02, 27 октября 2018 811
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В Рязанской области ищут пропавшего 34-летнего мужчину

В Рязанской области ищут пропавшего 34-летнего мужчину

В Рязанской области ищут пропавшего 34-летнего Николая Райкова. Соответствующее сообщение опубликовали в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» «ВКонтакте».

Отмечается, что мужчина выехал с работы в пятницу, 19 октября, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 см, нормальное телосложение, голубые глаза, волосы русые.

Особые приметы: на левой щеке родимое красное пятно.

Был одет: предположительно черная куртка, синие джинсы, черные ботинки, коричневая клетчатая рубашка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8-800—700-54-52 или 112.


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