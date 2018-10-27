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8:42, 27 октября 2018 459
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В Рязани пройдет благотворительная акция «Подари подарок детям»

В Рязани пройдет благотворительная акция «Подари подарок детям»

Фото: Pixabay.com

С 17 октября по 6 ноября в Рязани пройдет акция «Подари подарок детям».

Любой желающий может подарить подарок воспитаннику дома ребенка или интерната. «Настольные игры, наборы для творчества и рукоделия, разности для школы, детские книги, спортинвентарь, уютные пледы и мягкие полотенца, гели для душа и дезодоранты, а для самых маленьких — подгузники и влажные салфетки — все это очень нужно детям», — говорится в сообщении организаторов.

Для того, чтобы принять участие в благотворительности, нужно просто принести подарок в пункты сбора до 6 ноября. Они находятся у входов в гипермаркете «Глобус».

Также помочь детям можно и приобретая товары марок «Глобус» со скидками до 40%. 1% от стоимости каждого купленного товара направят на помощь детям.

Кроме того, можно отправить SMS на номер 7715 со словом «сказка» пробел «сумма пожертвования».

Подробности об акции узнавайте по телефону (4912) 99-49-50.


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