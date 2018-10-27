В России разрешили признавать пьяными сбежавших после ДТП водителей

В Российском правительстве одобрили законопроекты, согласно которым, сбежавших с места ДТП водителей, будут признавать пьяными «по сумме доказательств», передает РИА «
Отмечается, что для водителей, которые попали в ДТП и скрылись с места происшествия с тяжкими последствиями, установили повышенную уголовную ответственность.
«Одобрить проекты федеральных законов „О внесении изменений в статьи 264 и 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации“, „О внесении изменения в статью 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях“ и внести их в Государственную думу в установленном порядке», — говорится на сайте кабмина.
Законопроекты одобрили в понедельник, 22 октября, на заседании комиссии правительства.