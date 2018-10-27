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10:12, 27 октября 2018 1 415
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В России разрешили признавать пьяными сбежавших после ДТП водителей

В России разрешили признавать пьяными сбежавших после ДТП водителей

В Российском правительстве одобрили законопроекты, согласно которым, сбежавших с места ДТП водителей, будут признавать пьяными «по сумме доказательств», передает РИА «Новости».

Отмечается, что для водителей, которые попали в ДТП и скрылись с места происшествия с тяжкими последствиями, установили повышенную уголовную ответственность.

«Одобрить проекты федеральных законов „О внесении изменений в статьи 264 и 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации“, „О внесении изменения в статью 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях“ и внести их в Государственную думу в установленном порядке», — говорится на сайте кабмина.

Законопроекты одобрили в понедельник, 22 октября, на заседании комиссии правительства.


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