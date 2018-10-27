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10:00, 27 октября 2018 60
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В Лондоне арестовали «человека паука» за покорение высотки. Видео

В Лондоне арестовали «человека паука» за покорение высотки. Видео

В Лондоне «человек паук» Ален Робер забрался на крышу 230-метрового здания и был арестован за нарушение общественного порядка. Известный парень получил 20 недель тюрьмы после покорения очередной высотки, сообщает Sky News.

Отмечается, что мужчина залез на Salesforce Tower в Лондоне. Полиция признала противозаконность действий. Роберу запретили лазить на все здания в Великобритании. Кроме того, его обязали выплатить 5,5 тысяч фунтов стерлингов в качестве компенсации.

В суде заявили, что он подаёт опасный пример окружающим.


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1 неделя назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 7

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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