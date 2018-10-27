В Лондоне арестовали «человека паука» за покорение высотки. Видео

В Лондоне «человек паук» Ален Робер забрался на крышу 230-метрового здания и был арестован за нарушение общественного порядка. Известный парень получил 20 недель тюрьмы после покорения очередной высотки, сообщает
Отмечается, что мужчина залез на Salesforce Tower в Лондоне. Полиция признала противозаконность действий. Роберу запретили лазить на все здания в Великобритании. Кроме того, его обязали выплатить 5,5 тысяч фунтов стерлингов в качестве компенсации.
В суде заявили, что он подаёт опасный пример окружающим.