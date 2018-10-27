В День работника сельского хозяйства в рязанском агроуниверситете наградили лучших сотрудников

В пятницу, 26 октября, в РГАТУ имени Костычева отметили День работника сельского хозяйства.
На праздник приехали депутат облдумы Владимир Сидоров, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филиппов, замглавы администрации Игорь Тишин, председатель совета директоров ООО «АПК «Русь» Руслан Яловенко, председатель клуба «Десантное братство» Геннадий Игнатов.
Праздник открыл ректор университета Николай Бышов.
«Агропромышленный комплекс, аграрный сектор, сельское хозяйство… Как бы не называлась в разные времена эта отрасль, она всегда означала только одно — тяжелый, неустанный, верный труд людей! И если бы не было таких преданных своему делу работников, не развилось бы само человечество. Без развитого, сильного, крепкого аграрного сектора невозможно становление России как передовой державы! И ведущая роль в этом всегда принадлежала и будет принадлежать кадрам. То молодое поколение, которое завтра выйдет в жизнь, станет развивать Рязанскую область и Россию напрямую зависит от нашей с вами работы. Сегодня университет — это безупречная репутация и авторитет, практико-ориентированное образование в области сельского хозяйства, уникальный профессорско-преподавательский состав, огромный опыт преподавательской и научной работы, современная техническая база. Уверен, что вы и впредь будете вносить достойный вклад в развитие университета и преумножать его добрую славу своими знаниями, профессионализмом и достижениями в различных областях. Поздравляю всех с нашим главным и заслуженным праздником — Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Желаю благополучия, исполнения намеченных планов, уверенности в завтрашнем дне, хорошего настроения, а также здоровья, счастья Вам и близким Вам людям!», — сказал Бышов.
Гости поздравили коллектив преподавателей и студентов.
Лучшим сотрудникам университета вручили государственные и региональные награды.
Четырем преподавателям Министерство сельского хозяйства России объявило благодарность за многолетний плодотворный труд и большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса.
Трех сотрудников университета наградили подарком облдумы, семь человек получили почетные грамоты от регионального минсельхоза.
Пяти сотрудникам университета вручили медали «200 лет Георгиевскому кресту» «за образцовое исполнение воинского и служебного долга, патриотическое воспитание подрастающего поколения, за достигнутые успехи и значительный вклад в дело служения государству».
32 преподавателям и сотрудникам ректор вручили почетные грамоты университета.
Для гостей, преподавательского состава и студентов выступили танцевальные коллективы и исполнители.