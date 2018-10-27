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11:11, 27 октября 2018 2 038
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Ночью в Рязани выпал снег. Обзор Instagram

Ночью в Рязани выпал снег. Обзор Instagram

Ночью в субботу, 27 октября в Рязани выпал первый снег. Жители города обрадовались этому событию и поделились своими фото в социальных сетях.

Напомним, синоптики передавали похолодание до -4 градусов на выходных.

Редакция RZN.info подготовила небольшую подборку снимков и видео рязанцев из Instagram.

Фото пользователя Instagram filatovandrey89


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Первый снег .

Публикация от elena (@plehanovaelena_403)

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Зима наступает

Публикация от Mr.FiL (@romanfionin)

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