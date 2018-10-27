Ночью в Рязани выпал снег. Обзор Instagram

Ночью в субботу, 27 октября в Рязани выпал первый снег. Жители города обрадовались этому событию и поделились своими фото в социальных сетях.
Напомним, синоптики передавали
Редакция RZN.info подготовила небольшую подборку снимков и видео рязанцев из Instagram.
Фото пользователя Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Для тех кто спал. Фото от подписчика @franz_anastasiya/ ##подслушанорязань #сегодняврязани #рязань #рязаньсити #рязанскаяобласть #михайлов #рыбное #сасово #скопин #шилово #кораблино #новомичуринск #rzn#rzn_life#rzncity #ryazan #62 #ryazancity #rzn_city #rzn62 #rzn #progorod62 #ryazan_foto #касимов #ряжск