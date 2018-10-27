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18:29, 27 октября 2018 63
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Любимов посетил обновленный театр на Соборной

Любимов посетил обновленный театр на Соборной

Фото: Издательство «Пресса»

В пятницу, 26 октября, Николай Любимов осмотрел помещения обновленного театра на площади Соборной. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В театре демонтировали старый хозяйственный корпус, на его месте возвели новое здание большей площади.

Также там заменили котельную, инженерные коммуникации, установили современное оборудование, новую мебель, а также создали условия для инвалидов.

Губернатору показали гримерные, столовую, тренажерный и репетиционный залы, костюмерный цех.

Любимову продемонстрировали экспозицию фотографий археологических находок, обнаруженных при реконструкции.

Губернатор поздравил творческий коллектив с открытием 81 театрального сезона.

«Сделано то, о чем здесь давно мечтали. Уверен, что театр на Соборной, знаменитый своими бесподобными спектаклями, с реконструкцией административной части получил новые возможности, которые будут вдохновлять его коллектив», — сказал Николай Любимов.

Театральный сезон открыли спектаклем «Яр» по одноименному произведению Есенина.


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