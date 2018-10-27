Любимов посетил обновленный театр на Соборной

В пятницу, 26 октября, Николай Любимов осмотрел помещения обновленного театра на площади Соборной. Об этом сообщил
В театре демонтировали старый хозяйственный корпус, на его месте возвели новое здание большей площади.
Также там заменили котельную, инженерные коммуникации, установили современное оборудование, новую мебель, а также создали условия для инвалидов.
Губернатору показали гримерные, столовую, тренажерный и репетиционный залы, костюмерный цех.
Любимову продемонстрировали экспозицию фотографий археологических находок, обнаруженных при реконструкции.
Губернатор поздравил творческий коллектив с открытием 81 театрального сезона.
«Сделано то, о чем здесь давно мечтали. Уверен, что театр на Соборной, знаменитый своими бесподобными спектаклями, с реконструкцией административной части получил новые возможности, которые будут вдохновлять его коллектив», — сказал Николай Любимов.
Театральный сезон открыли спектаклем «Яр» по одноименному произведению Есенина.