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21:38, 27 октября 2018 202
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Джонни Депп не будет играть в новой части «Пиратов Карибского моря»

Джонни Депп не будет играть в новой части «Пиратов Карибского моря»

Фото: Kinopoisk.ru

Джонни Депп, сыгравший Джека Воробья в серии фильмов «Пираты Карибского моря» не будет задействован в проекте после перезапуска. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на сценариста Стюарта Битти.

По его словам, «Пиратов» кардинально поменяют из-за низких кассовых сборов предыдущей части.

Битти отметил, что над сценарием продолжения франшизы будет работать новая команда, в которую попадут создатели «Дэдпула».

Другие изменения в актерском составе он не прокомментировал.

Отметим, что Депп сыграл Джека Воробья в пяти частях франшизы. За роль в первой части актера номинировали на «Оскар».


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