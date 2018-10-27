Джонни Депп не будет играть в новой части «Пиратов Карибского моря»

Джонни Депп, сыгравший Джека Воробья в серии фильмов «Пираты Карибского моря» не будет задействован в проекте после перезапуска. Об этом пишет
По его словам, «Пиратов» кардинально поменяют из-за низких кассовых сборов предыдущей части.
Битти отметил, что над сценарием продолжения франшизы будет работать новая команда, в которую попадут создатели «Дэдпула».
Другие изменения в актерском составе он не прокомментировал.
Отметим, что Депп сыграл Джека Воробья в пяти частях франшизы. За роль в первой части актера номинировали на «Оскар».