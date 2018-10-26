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17:30, 26 октября 2018 688
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Жительницу Шацкого района наказали за ложные показания в суде

Жительницу Шацкого района наказали за ложные показания в суде

Жительницу Шацкого района наказали за ложные показания в суде. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

Известно, что в июле 2018 года женщину вызвали в суд в качестве свидетеля. Нарушительницу предупредили об уголовной ответственности за предоставление ложных сведений, однако она все равно соврала, чтобы помочь своему обвиняемому другу.

В отношении свидетеля возбудили дело по части 1 статьи 307 УК РФ. Ее признали виновной и приговорили к обязательным работам на срок двести часов.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.


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Жительницу Шацкого района наказали за ложные показания в суде
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1 неделя назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 7

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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