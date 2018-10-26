Жительницу Шацкого района наказали за ложные показания в суде. Об этом сообщила
Известно, что в июле 2018 года женщину вызвали в суд в качестве свидетеля. Нарушительницу предупредили об уголовной ответственности за предоставление ложных сведений, однако она все равно соврала, чтобы помочь своему обвиняемому другу.
В отношении свидетеля возбудили дело по части 1 статьи 307 УК РФ. Ее признали виновной и приговорили к обязательным работам на срок двести часов.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.