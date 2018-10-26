Врачи ОКБ впервые провели операцию с титановым штифтом

Рязанские врачи вживили титановый штифт в голеностопный сустав женщине, чтобы она могла нормально ходить. Об этом сообщил
«Впервые было решено применить специальный титановый штифт, который позволяет зафиксировать голеностопный сустав с минимально возможной травматизацией тканей», — сообщил врач-хирург травматологического отделения ОКБ Александр Евсюков.
Во время операции специалисты применили малоинвазивную хирургическую технику. Они удалили ткани, поврежденные болезнью, и скрепили поверхность костей титановым штифтом.