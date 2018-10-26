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16:17, 26 октября 2018 240

Среднерусский банк провел конференцию по бережливому производству для медработников 1

Среднерусский банк провел конференцию по бережливому производству для медработников

В пятницу, 26 октября, Среднерусский банк ПАО «Сбербанк» провел конференцию для медработников «Бережливое производство в учреждениях здравоохранения».

Участниками встречи стали более 250 представителей городских и районных больниц Московской, Брянской, Калужской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей.

«Цель конференции — поделиться с сотрудниками здравоохранения инструментами и знаниями в части применения принципов бережливого производства, которые помогут эффективно организовать рабочие процессы и последовательно повышать уровень обслуживания в медучреждениях», — пояснили в пресс-службе «Сбербанка».

Представители банка и здравоохранения рассказали присутствующим о совместном опыте внедрения принципов бережливого производства в 17 медицинских учреждениях на территории шести регионов.

Например, в Рязани после реализации проекта время пребывания человека в поликлинике сократилось в два раза, количество жалоб пациентов уменьшилось втрое, а профосмотр детей занимает теперь не две недели, а всего 1,5 часа.

" «Сбербанк» уже несколько лет работает над оптимизацией процессов с использованием принципов бережливого производства. Мы очень рады, что наш опыт может быть полезен и в других сферах, в том числе и медицине. Использование Lean-технологий позволит улучшить качество сервиса для пациентов", — отметила директор управления по работе с органами власти Среднерусского банка Кристина Маскаленко.


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