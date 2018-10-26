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13:31, 26 октября 2018 1 262
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Рязанца осудили за нападение на несовершеннолетнего

Рязанца осудили за нападение на несовершеннолетнего

В Рязани вынесли приговор 31-летнему мужчине за нападение на несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Случай произошел в мае 2018 года. Подсудимый со знакомой находились на одной из улиц Московского района.

Мимо них прошли малолетние ребята, которым мужчина предложил посмотреть на поврежденный автомобиль, принадлежащий ему.

Подсудимый увидел у малолетнего телефон и решил его похитить, угрожая насилием. Чтобы напугать ребят, он использовал нож-зажигалку и выхватил у владельца телефон. После этого он скрылся с места происшествия.

Мужчину осудили по части 2 статьи 162 УК РФ и назначили два года лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.


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«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 7

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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