Рязанца осудили за нападение на несовершеннолетнего

В Рязани вынесли приговор 31-летнему мужчине за нападение на несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Случай произошел в мае 2018 года. Подсудимый со знакомой находились на одной из улиц Московского района.
Мимо них прошли малолетние ребята, которым мужчина предложил посмотреть на поврежденный автомобиль, принадлежащий ему.
Подсудимый увидел у малолетнего телефон и решил его похитить, угрожая насилием. Чтобы напугать ребят, он использовал нож-зажигалку и выхватил у владельца телефон. После этого он скрылся с места происшествия.
Мужчину осудили по части 2 статьи 162 УК РФ и назначили два года лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.