Ректор рязанского агроуниверситета обсудил с коллективом вуза керчинскую трагедию

В четверг, 25 октября, ректор Рязанского агротехнологического университета имени Костычева Николай Бышов встретился с коллективом вуза. Поводом очередного собрания стала трагедия, которая произошла в
«К сожалению, в современном мире никто не может чувствовать себя в безопасности. Керчь — этому подтверждение. После всего случившегося появилось очень много вопросов. И один из них — меры безопасности наших студентов», — отметил Бышов.
Он подчеркнул, что безопасность — это прежде всего постоянная, планомерная, напряженная воспитательная работа по выявлению опасных тенденций в студенческой среде, а также серьезная предупредительно-профилактическая работа с молодежью.
«На плечи каждого из сотрудников, преподавателей, занимающихся воспитательным процессом, ложится очень большая ответственность. Необходимо совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной деятельности: патриотическое, интеллектуальное, духовно-нравственное, формирование здорового образа жизни», — сказал ректор.
Участники встречи также обсудили актуальные проблем развития вуза и задали Бышову интересующие их вопросы.