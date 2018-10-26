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15:41, 26 октября 2018 1 674

Ректор рязанского агроуниверситета обсудил с коллективом вуза керчинскую трагедию 1

Ректор рязанского агроуниверситета обсудил с коллективом вуза керчинскую трагедию

В четверг, 25 октября, ректор Рязанского агротехнологического университета имени Костычева Николай Бышов встретился с коллективом вуза. Поводом очередного собрания стала трагедия, которая произошла в керчинском колледже.

«К сожалению, в современном мире никто не может чувствовать себя в безопасности. Керчь — этому подтверждение. После всего случившегося появилось очень много вопросов. И один из них — меры безопасности наших студентов», — отметил Бышов.

Он подчеркнул, что безопасность — это прежде всего постоянная, планомерная, напряженная воспитательная работа по выявлению опасных тенденций в студенческой среде, а также серьезная предупредительно-профилактическая работа с молодежью.

«На плечи каждого из сотрудников, преподавателей, занимающихся воспитательным процессом, ложится очень большая ответственность. Необходимо совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной деятельности: патриотическое, интеллектуальное, духовно-нравственное, формирование здорового образа жизни», — сказал ректор.

Участники встречи также обсудили актуальные проблем развития вуза и задали Бышову интересующие их вопросы.


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