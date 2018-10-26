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21:58, 26 октября 2018 666
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Пропавшего под Рязанью 15-летнего подростка нашли живым

Пропавшего под Рязанью 15-летнего подростка нашли живым

Пропавшего под Рязанью 15-летнего подростка нашли живым. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Подробности поисков не разглашаются.

Напомним, мальчик ушел из дома в пятницу, 19 октября.


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