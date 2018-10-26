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12:31, 26 октября 2018 1 485
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Полицейские устроили засаду и поймали пожилую пару, разорявшую коровник

Полицейские устроили засаду и поймали пожилую пару, разорявшую коровник

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

В Кораблинском районе стражи порядка устроили засаду и поймали пожилую пару, разорявшую коровник. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратились местные жители, которые рассказали, что видели в окрестностях села Незнаново подозрительный автомобиль. Они предположили, что кто-то хочет обокрасть животноводческую закрытую ферму.

Полицейские осмотрели здание и заметили следы на стойле. Было видно, что неизвестные пробовали срезать металлические трубы.

Оперативники вели скрытное наблюдение. Через некоторое время к коровнику подъехал автомобиль, из него вышли мужчина и женщина. Они вытащили из багажника бензогенератор и переносной электрорезак для металла.

Заведя генератор, мужчина начал резать стойло, а женщина понесла часть трубы к автомобилю.

Злоумышленников задержали. Выяснилось, что к покушению на кражу причастны жители соседнего села в возрасте 57-ми и 50-ти лет.

В отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.


© RZN.info

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