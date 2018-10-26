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16:42, 26 октября 2018 200
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Начальником рязанской Росгвардии стал Виктор Лачев

Начальником рязанской Росгвардии стал Виктор Лачев

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В пятницу, 26 октября, глава Росгвардии Виктор Золотов назначил нового начальника рязанского гарнизона. Им стал Виктор Лачев.

«Лачев начинал службу в органах внутренних дел постовым милиционером, а в последние четыре года возглавлял областное управление уголовного розыска. Его опыт и профессиональные знания придадут новый импульс развитию управления Росгвардии по Рязанской области и будут способствовать повышению эффективности деятельности всех структурных подразделений», — отметил Золотов.

Напомним, прошлого начальника Алексея Троицкого сняли с должности в понедельник, 1 октября.


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