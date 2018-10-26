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16:59, 26 октября 2018 889
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Любимов впервые попал в медиарейтинг губернаторов по ЖКХ

Любимов впервые попал в медиарейтинг губернаторов по ЖКХ

Николай Любимов впервые попал в медиарейтинг губернаторов в сфере ЖКХ. По итогам сентября он занял 44 место из 50 в списке, составленном «Медиалогией».

Лидерами медиарейтинга стали Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область), Александр Моор (Тюменская область), Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий АО) и Василий Орлов (Амурская область).

Новичками рейтинга также оказались руководители Орловской, Калужской, Кировской, Ленинградской областей, Карачаево-Черкесской и Удмуртской республик, а также Забайкальского, Красноярского, Хабаровского и Приморского краев.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. «Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 46,3 тысяч СМИ.


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Брошенные реки. Какие рязанские водоемы в будущем могут исчезнуть с географических карт

Брошенные реки. Какие рязанские водоемы в будущем могут исчезнуть с географических карт 2

В Рязани свои воды несут несколько речек, относящихся к Окскому бассейну. Некоторые из них находится либо под угрозой исчезновения, либо рискуют превратиться в грязные канавы.

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