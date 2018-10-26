Любимов впервые попал в медиарейтинг губернаторов по ЖКХ

Николай Любимов впервые попал в медиарейтинг губернаторов в сфере ЖКХ. По итогам сентября он занял 44 место из 50 в списке, составленном «Медиалогией».
Лидерами медиарейтинга стали Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область), Александр Моор (Тюменская область), Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий АО) и Василий Орлов (Амурская область).
Новичками рейтинга также оказались руководители Орловской, Калужской, Кировской, Ленинградской областей, Карачаево-Черкесской и Удмуртской республик, а также Забайкальского, Красноярского, Хабаровского и Приморского краев.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. «Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 46,3 тысяч СМИ.