Карабасов взял на контроль благоустройство рязанских парков

В четверг, 25 октября, и.о. главы администрации Сергей Карабасов провел личный прием граждан. Об этом сообщил
Карабасов обсудил с горожанами благоустройство рязанских парков.
К и.о. главы мэрии обратились жители улицы Новаторов. Они поговорили с Карабасовым о благоустройстве парка «Комсомольский».
И.о. главы мэрии поручил дирекции благоустройства спилить деревья на прилегающей территории, заменить лампы городского освещения, а также установить в парке дополнительные лавочки и урны.
По всем вопросам Карабасов дал поручения соответствующим структурным подразделениям и курирующим заместителям.
Как отметили в мэрии, решение проблем Сергей Карабасов проконтролирует лично.