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16:29, 25 октября 2018 635
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Жители Песочни пожаловались на некачественную работу управляющей компании

Жители Песочни пожаловались на некачественную работу управляющей компании

Жители Песочни пожаловались на некачественную работу управляющей компании. Об этом в четверг, 25 октября, сообщила ГТРК «Ока».

Жители улицы Зубковой рассказали, что мусорные баки очищают редко. По их словам, на площадках часто валяется строительный мусор и выброшенная мебель.

«Мусор уже неделю не вывозился. Мы без конца звоним в управляющую компанию и просим двор почистить. Все лето негде было с ребенком погулять», — заявила рязанка. Помимо мусора во дворе, жители Песочни недовольны состоянием подъездов, хотя ежемесячно платят за его содержание.

Так, по словам горожан, косметический ремонт в подъездах был очень давно. Уже несколько лет стены грязные, на потолках видно желтые разводы. «В коридоре постоянно течет, уже года четыре или пять. Ничего не делается — все ободрано», — отметил житель одного из домов по улице Зубковой Николай Рахманин.

В управляющей компании сослались на нехватку денег.

«В прошлом году мы отремонтировали кровлю, а в этом году много денег потратили на ремонт подвала. В следующем году постараемся провести косметический ремонт», -- рассказала главный инженер УК «Рязанская МПМК №3» Надежда Антипова.


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