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17:02, 25 октября 2018 2 239
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Шиловского гинеколога осудят за смерть новорожденного

Шиловского гинеколога осудят за смерть новорожденного

Шиловского гинеколога осудят за смерть новорожденного. Об этом сообщил сайт рязанского СУ СКР.

По данным следствия, 21 октября 2017 года в районную больницу на 39-й неделе беременности обратилась местная жительница с жалобой на боль внизу живота.

В учреждении установили показания для проведения «кесарева сечения», однако дежурный врач провел операцию несвоевременно, из-за чего ребенок скончался.

Акушер-гинеколог обвиняется в «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором района обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемая не признала свою вину.

«Вместе с тем проведенными судебными экспертизами установлена причинно-следственная связь между смертью младенца и ненадлежащим оказанием медицинской помощи роженице», — уточняется в ведомстве.


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«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 6

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