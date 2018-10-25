Шиловского гинеколога осудят за смерть новорожденного. Об этом сообщил
По данным следствия, 21 октября 2017 года в районную больницу на 39-й неделе беременности обратилась местная жительница с жалобой на боль внизу живота.
В учреждении установили показания для проведения «кесарева сечения», однако дежурный врач провел операцию несвоевременно, из-за чего ребенок скончался.
Акушер-гинеколог обвиняется в «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором района обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемая не признала свою вину.
«Вместе с тем проведенными судебными экспертизами установлена причинно-следственная связь между смертью младенца и ненадлежащим оказанием медицинской помощи роженице», — уточняется в ведомстве.