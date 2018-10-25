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15:45, 25 октября 2018 1 381
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В Рязани осудили девушку, хранившую наркотики в ухе

В Рязани осудили девушку, хранившую наркотики в ухе

В Рязани осудили 23-летнюю девушку, которая хранила наркотики в ушном тоннеле. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что рязанка периодически употребляла запрещенные вещества.

Она пришла на Касимовское шоссе, где нашла «закладку» с «синтетикой». Забрав 1,12 грамма наркотика, девушка спрятала его в тоннель. Там полицейские и нашли дозу.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. В судебном заседании она признала вину и раскаялась.

Девушку приговорили к трем годам условного заключения с испытательным сроком в полтора года, а также к лечению от наркомании.


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6 дней назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 6

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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