В Рязани осудили девушку, хранившую наркотики в ухе

В Рязани осудили 23-летнюю девушку, которая хранила наркотики в ушном тоннеле. Об этом сообщил
Известно, что рязанка периодически употребляла запрещенные вещества.
Она пришла на Касимовское шоссе, где нашла «закладку» с «синтетикой». Забрав 1,12 грамма наркотика, девушка спрятала его в тоннель. Там полицейские и нашли дозу.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. В судебном заседании она признала вину и раскаялась.
Девушку приговорили к трем годам условного заключения с испытательным сроком в полтора года, а также к лечению от наркомании.