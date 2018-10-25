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10:52, 25 октября 2018 1 260
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В Окском заповеднике молодых стерхов отделили от родителей

В Окском заповеднике молодых стерхов отделили от родителей

В Окском заповеднике молодых стерхов отделили от родителей. До зимы журавлята должны объединиться в группы. Сейчас они «выстраивают иерархию» в вольерах.

С началом заморозков стрехи будут ночевать в теплых помещениях. Во время сильных холодов птицы почти круглосуточно не выходят на улицу.

«Малознакомые друг с другом молодые особи могут, как говорится, „не сойтись характером“, а в условиях замкнутого пространства любые, даже незначительные конфликты могут привести к печальным последствиям», — отметила научный сотрудник Татьяна Постельных.

По ее словам, пока стаи формируются, сотрудники заповедника внимательно наблюдают за птицами, чтобы вовремя заметить признаки конфликтов и болезней.

«Сейчас все стершата живут вместе, в их распоряжении две большие смежные уличные вольеры, — рассказала Постельных. — По всей территории установлены природные визуальные барьеры, для того чтобы птицы не совершали опасные полеты в ограниченном пространстве».

Фото Татьяны Постельных


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