В Окском заповеднике молодых стерхов отделили от родителей. До зимы журавлята должны объединиться в группы. Сейчас они «выстраивают иерархию» в вольерах.
С началом заморозков стрехи будут ночевать в теплых помещениях. Во время сильных холодов птицы почти круглосуточно не выходят на улицу.
«Малознакомые друг с другом молодые особи могут, как говорится, „не сойтись характером“, а в условиях замкнутого пространства любые, даже незначительные конфликты могут привести к печальным последствиям», — отметила научный сотрудник Татьяна Постельных.
По ее словам, пока стаи формируются, сотрудники заповедника внимательно наблюдают за птицами, чтобы вовремя заметить признаки конфликтов и болезней.
«Сейчас все стершата живут вместе, в их распоряжении две большие смежные уличные вольеры, — рассказала Постельных. — По всей территории установлены природные визуальные барьеры, для того чтобы птицы не совершали опасные полеты в ограниченном пространстве».
Фото Татьяны Постельных