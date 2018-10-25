В Краснодарском крае из-за ливней погибли два человека. Еще трое пострадали, судьба одного человека остается неизвестной, передает РИА «
Проливные дожди подтопили 1,7 тысячи домов в Туапсинском, Апшеронском и Лазаревском районах. Власти эвакуировали более 380 жителей.
Последствия непогода ликвидируют более 700 человек и 150 единиц техники.
В среду, 24 октября, в Туапск ввели план «Тайфун», а в районе — режим ЧС из-за ливней. В селе Цыпка вода разрушила автомобильный мост. На станции Чилипси и перегоне Греческий — Кривеньковская сошли сели.