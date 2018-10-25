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16:47, 25 октября 2018 2 018
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В Ермиши прошли пожарные учения

В Ермиши прошли пожарные учения

Фото: Издательство «Пресса»

В четверг, 25 октября в Ермиши прошли пожарные тренировки спасательных подразделений Рязанской области. Об этом сообщило издательство «Пресса».

По легенде, в лесу из-за сухой травы произошло возгорание. Это угрожало населенному пункту.

В учениях задействовали 8 единиц техники и 23 сотрудника пожарных частей Ермиши, Касимова, Елатьмы, Шацка, Пителина, Сасова и Кадома, а также ГКУ «Пожлес» в составе двух единиц техники и пяти человек, добровольная команда поселения и арендаторы. Привлекли также полицию, медиков, энергетиков и газовую службу.

Учебный пожар потушили. Руководство оценило взаимодействие участвовавших подразделений удовлетворительно.

«Отрабатывались синхронные действия пожарных частей и служб жизнеобеспечения по тушению природных пожаров. Учения показали, что организованное взаимодействие всех сил и средств поможет справиться с возможными чрезвычайными ситуациями. Заместитель начальника Рязанской областной противопожарно-спасательной службы Николай Лут высоко оценил действия руководящего и личного состава сводной мобильной группировки № 4», —пояснил начальник ПСЧ-22 Владимир Еремейчук.


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В Ермиши прошли пожарные учения
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