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22:22, 25 октября 2018 427
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СМИ назвали лучшие фильмы ужасов в истории

СМИ назвали лучшие фильмы ужасов в истории

Фото: Kinopoisk.ru

СМИ назвали лучшие фильмы ужасов в истории. Рейтинг из сотни самых жутких картин составило издание IndieWire, передает ТАСС.

Возглавила список картина Стэнли Кубрика «Сияние». Фильм, снятый по роману Стивена Кинга, вышел на экраны в 1980 году. Отмечается, что сам писатель считает его одной из худших экранизаций своих книг.

В первой десятке рейтинга также оказались следующие фильмы:

  • «Техасская резня бензопилой» (1974);
  • «Ребенок Розмари» (1968);
  • «Изгоняющий дьявола» (1973);
  • «Хэллоуин» (1978);
  • «Психо» (1960);
  • «Глаза без лица» (1960);
  • «Нечто» (1982);
  • «Чужой» (1979);
  • «Ночь живых мертвецов» (1968).

Кроме того, в топ-100 вошла советская картина 1967 года «Вий», снятая по повести Гоголя. Этот фильм расположился на 89 строчке.


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