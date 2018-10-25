СМИ назвали лучшие фильмы ужасов в истории. Рейтинг из сотни самых жутких картин составило издание IndieWire, передает
Возглавила список картина Стэнли Кубрика «Сияние». Фильм, снятый по роману Стивена Кинга, вышел на экраны в 1980 году. Отмечается, что сам писатель считает его одной из худших экранизаций своих книг.
В первой десятке рейтинга также оказались следующие фильмы:
- «Техасская резня бензопилой» (1974);
- «Ребенок Розмари» (1968);
- «Изгоняющий дьявола» (1973);
- «Хэллоуин» (1978);
- «Психо» (1960);
- «Глаза без лица» (1960);
- «Нечто» (1982);
- «Чужой» (1979);
- «Ночь живых мертвецов» (1968).
Кроме того, в топ-100 вошла советская картина 1967 года «Вий», снятая по повести Гоголя. Этот фильм расположился на 89 строчке.